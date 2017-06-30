На фасаде дома по ул. Шевченко при капремонте обнаружили широкую трещину (фото)

Шевченко на фасаде здания обнаружилась трещина. В Калининграде во время капремонта дома на ул. Об этом на странице Facebook главы регионального Фонда капремонта Оксаны Астаховой написал заметивший трещину калининградец.

Отбили штукатурку, стала видна огромная трещина. 'Ремонтируют дом на Шевченко. Дом, случаем, не аварийный?', — задал вопрос чиновнице мужчина. Нет ли причин для волнения?

Шевченко нет. По словам Астаховой, поводов для опасения по капремонту дома №1–11 на ул.

В феврале 2017 года сотрудники МАРХИ — Московского архитектурного института (Государственная академия) — провели обследование многоквартирного дома. 'В данном случае работы ведутся не по стандартной схеме капремонта, исходя из составленной сметы, а в соответствии с проектно-сметной документацией. Было проведено шурфирование фундамента, которое показало отсутствие грунтовых вод, следовательно, его несущая способность от этого не страдает', — ответила Астахова. Объектом обследования стали строительные конструкции фасадов этого жилого дома и подвального помещения.

Трещины после обследования заполнят специальным составом. Сообщается, что техническое состояние стен жилых домов 7–11, 1–5 и 5а по улице Шевченко оценивается как работоспособное.

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