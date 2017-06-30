Вице-президент КТПП: Пострадавшие электронщики до сих пор не возят грузы через Белоруссию

Об этом сегодня в ходе публичного обсуждения практики применения антимонопольного законодательства калининградским УФАС завила вице-президент Калининградской торгово-промышленной палаты Марина Фицак. Производители электроники и бытовой техники, пострадавшие от действий белорусской таможни, до сих пор не возят грузы через территорию Белоруссии, а отправляют их в объезд через Латвию.

Они едут через Латвию и Псковскую таможню, потому что боятся, что будут продолжаться действия белорусской таможни», — заявила Марина Фицак. «До сегодняшнего дня производители не ездят через территорию Республики Беларусь.

Однако данное решение автоматически не породило обязательств белорусской стороны по возмещению нанесенного калининградским производителям ущерба. Также она отметила, что в феврале 2017 года суд ЕАЭС признал незаконными действия белорусской таможни по конфискации телевизоров и иной техники.

Вопрос о возмещении ущерба продолжает искать своего решения, констатировала Фицак.

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