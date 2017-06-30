81-летний немец добрался до Ленинградской области, проехав 860 километров на тракторе

Об этом сообщают эстонские СМИ. Застрявший в начале июня в Калининграде 81-летний немецкий путешественник Винфрид Лангнер (Winfried Langner) добрался до Ленинградской области.

В Петербурге путешественник передаст городским руководителям флаг своего района Лауэнфёрде в Нижней Саксонии в знак дружбы между немецким и русским народом. На своём тракторе 'Роберте' немец за 15 дней проехал 860 километров от Калининграда и уже в субботу рассчитывает добраться до Санкт-Петербурга, где будет ждать звонка от организаторов приёма со стороны администрации города и дипломатов.

О том, как пересекать границу, он пока не думал, но уверен, что сможет это сделать. В четверг, 29 июня Винфрид Лангнер ненадолго остановился в десятке километров от эстонской Нарвы, чтобы пообщаться с парой других немецких туристов.

На ул. Поездка 81-летнего пенсионера задержалась в Калининграде в начале июня. Суворова у путешественника сломался трактор, и он был вынужден на время ремонта остановиться в доме радушного калининградца Виталия Кузьмина.

Материал к публикации подготовил