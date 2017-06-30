Заливатский: В РЖД назвали стоимость восстановления сообщения Калининград – Янтарный

Как сообщил на своей странице в Facebook глава Янтарного городского округа Алексей Заливатский, такую цифру озвучил представитель РЖД на совещании правления Ассоциации муниципальных образований Калининградской области. Восстановление железнодорожного сообщения на направлении Калининград – Янтарный обойдётся в 1,5 млрд рублей.

Он отмечает, что представители РЖД назвали железнодорожное сообщение с Янтарным экономически невыгодным. По словам главы Янтарного, ранее руководство КЖД озвучивало стоимость в 2,6 млрд рублей.

При условии разработки 'дорожной карты' и воплощения ее в жизнь', – отметил Заливатский. 'К вечеру получил я сообщение от заместителя начальника железной дороги по взаимодействию с органами власти, в котором он озвучивает гипотетическую возможность за 3-5 лет восстановить ж/д сообщение с Янтарным.

Пассажиропоток недостаточен для этого. В декабре 2016 года начальник Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин заявлял, что не возражает против регулярного сообщения с Янтарным, однако организовать железнодорожную линию нет возможности.

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