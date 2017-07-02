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» » В 2017 году калининградские пограничники оштрафовали рыбаков-браконьеров на 245 тысяч рублей (фото)

В 2017 году калининградские пограничники оштрафовали рыбаков-браконьеров на 245 тысяч рублей (фото)

Общество
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Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. В 2017 году пограничники привлекли к ответственности 12 браконьеров за незаконную ловлю рыбы.

В 2017 году калининградские пограничники оштрафовали рыбаков-браконьеров на 245 тысяч рублей (фото)

Общая сумма штрафа составила 245 тысяч рублей. По данным пресс-службы, с начала года к ответственности были привлечены три юридических, пять должностных и четыре физических лица.

Преступления наказываются штрафом в размере до 500 000 рублей или лишением свободы на срок до 2 лет. В ведомстве также уточнили, что за ряд преступлений, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов, наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 256 УК РФ. Речь идёт о следующих нарушениях:

Общий вес изъятой рыбы превысил 400 килограммов. Ранее сообщалось, что в мае в Калининградской области пограничники задержали семерых браконьеров из Балтийска за незаконную ловлю камбалы-тюрбо. Всего браконьерам удалось выловить 380 штук камбалы-тюрбо, уже идущей на нерест. 

Суточная норма вылова для рыбаков-любителей установлена на территории Калининградской, Псковской, Новгородской и Ленинградской областей. В июне в Федеральном агентстве по рыболовству установили новые нормы добычи водных биоресурсов для Западного рыбохозяйственного бассейна.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: В 2017 году калининградские пограничники оштрафовали рыбаков-браконьеров на 245 тысяч рублей (фото)
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В 2017 году калининградские пограничники оштрафовали рыбаков-браконьеров на 245 тысяч рублей (фото)