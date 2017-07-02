В субботу в Калининграде ветер усилился до 16 м/с

Об этом сообщает портал Windguru.Cz. В субботу, 1 июля, в Калининграде усилился ветер — около 5 часов утра порывы достигли 16 м/с.

После полудня ветер стихнет до 13 м/с. На протяжении дня ветер будет дуть со скоростью 8–9 м/с в среднем, порывы будут достигать 14–15 м/с. Ожидаются осадки. Температура воздуха будет составлять +14…+16 градусов.

Порывы будут достигать 10-12 м/с, после 17:00 они повысятся до 13 м/с. В воскресенье, 2 июля, скорость ветра в Калининграде снизится до 6-8 м/с. Температура воздуха будет составлять +14…+17 градусов.

Сообщается, что атмосферное давление после выходных нормализуется, в городе будет безветренно. Ранее синоптики регионального Гидрометцентра рассказали, какая погода ждёт калининградцев на следующей неделе.

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