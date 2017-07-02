В отношении директора Культурно-досугового центра в Багратионовске возбуждено уголовное дело

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Руководитель Культурно-досугового центра в Багратионовске около 2 лет получала зарплату за фиктивно трудоустроенного сотрудника.

Как стало известно, директор МБУ “Культурно-досуговый центр” в Багратионовске, пользуясь своим служебным положением, издала приказ о фиктивном приеме гражданина на вакантную должность.

Ежемесячно получаемые денежные средства она тратила на собственные нужды. С января по сентябрь 2014 года, а также с января 2015 года по январь 2016 года она вносила недостоверные сведения о фиктивно трудоустроенном сотруднике в документацию для последующего начисления и получения заработной платы. руб. Используя свое служебное положение, руководитель центра похитила более 100 тыс. бюджетных средств.

В отношении директора Культурно-досугового центра возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения.

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