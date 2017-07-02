«Живой Кёнигсберг»

Администрация Гурьевска оштрафована за заброшенные очистные сооружения
02-07-2017 01:23  
В Турции у 11-летней девочки из России остановилось сердце после купания в бассейне
01-07-2017 17:34  
Facebook испытал беспилотник, который обеспечит интернетом труднодоступные места (видео)
01-07-2017 16:44  
Испанские учёные рассказали о пользе видеоигр для мозга человека
01-07-2017 15:51  
В отношении директора Культурно-досугового центра в Багратионовске возбуждено уголовное дело
01-07-2017 15:28  
Стали известны звёздные гости кинофестиваля "Балтийские дебюты" в Светлогорске
01-07-2017 11:37  
Очевидцы: у Южного парка столкнулись КамАЗ и Skoda Octavia, образовалась пробка (фото)
01-07-2017 11:26  
Россияне смогут проверить качество продуктов с помощью смартфона
01-07-2017 10:17  
В 2017 году калининградские пограничники оштрафовали рыбаков-браконьеров на 245 тысяч рублей (фото)
01-07-2017 08:48  
Калининградский актёр, сыгравший графиню из "Пиковой дамы", получил приз за лучшую женскую роль
01-07-2017 08:26  
В субботу в Калининграде ветер усилился до 16 м/с
01-07-2017 08:12  
В России запретили продажу пива в пластиковой таре объёмом более 1,5 литра
01-07-2017 05:25  
Ночью в Гурьевске загорелся автомобиль
01-07-2017 05:15  
Ирина Губко: Региональное правительство игнорирует рекомендации Общественной палаты
01-07-2017 05:10  
В Храброво задерживаются прилёты пяти рейсов Калининград – Москва
01-07-2017 03:24  
» » Россияне смогут проверить качество продуктов с помощью смартфона

Россияне смогут проверить качество продуктов с помощью смартфона

Общество
207
0

Об этом сообщает 'Российская газета'. С 1 июля все торговые предприятия России переходят на современные кассовые аппараты с функцией передачи данных в Федеральную налоговую службу.

Россияне смогут проверить качество продуктов с помощью смартфона

Эти коды помогут узнать, есть ли у ФНС информация о платеже. Теперь на чеках появятся QR-коды (чёрно-белые квадраты, в которых зашифрована информация). QR-код поможет считать мобильное приложение ФНС. С помощью такого чека покупатель всегда сможет подтвердить приобретение товара и убедиться в легальности продавца. Для считывания информации достаточно поднести изображение к камере телефона.

В цифровом виде его можно будет получить на смартфон или электронную почту. Кроме того, покупатель теперь может отказаться от бумажного чека. По мнению представителей ведомства, нововведение упростит хранение истории собственных чеков, отслеживание расходов на покупки, ведение электронного семейного бюджета или удобное прикрепление чеков к декларации по налоговому вычету.

новых кассовых аппаратов, что составило три четверти от актуального плана службы. К 29 июня ФНС зарегистрировала 850 тыс. Бизнесу же нововведение позволит убрать лишнюю отчётность. Такое изменение призвано сделать сферу розничной торговли и услуг прозрачнее и удобнее для покупателя. Новый способ передачи данных был признан успешным. Всероссийской реформе предшествовал пилотный проект в Москве, Московской области, Калуге и Татарстане в 2014-2015 годах.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Россияне смогут проверить качество продуктов с помощью смартфона
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Россияне смогут проверить качество продуктов с помощью смартфона