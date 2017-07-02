Россияне смогут проверить качество продуктов с помощью смартфона

Об этом сообщает 'Российская газета'. С 1 июля все торговые предприятия России переходят на современные кассовые аппараты с функцией передачи данных в Федеральную налоговую службу.

Эти коды помогут узнать, есть ли у ФНС информация о платеже. Теперь на чеках появятся QR-коды (чёрно-белые квадраты, в которых зашифрована информация). QR-код поможет считать мобильное приложение ФНС. С помощью такого чека покупатель всегда сможет подтвердить приобретение товара и убедиться в легальности продавца. Для считывания информации достаточно поднести изображение к камере телефона.

В цифровом виде его можно будет получить на смартфон или электронную почту. Кроме того, покупатель теперь может отказаться от бумажного чека. По мнению представителей ведомства, нововведение упростит хранение истории собственных чеков, отслеживание расходов на покупки, ведение электронного семейного бюджета или удобное прикрепление чеков к декларации по налоговому вычету.

новых кассовых аппаратов, что составило три четверти от актуального плана службы. К 29 июня ФНС зарегистрировала 850 тыс. Бизнесу же нововведение позволит убрать лишнюю отчётность. Такое изменение призвано сделать сферу розничной торговли и услуг прозрачнее и удобнее для покупателя. Новый способ передачи данных был признан успешным. Всероссийской реформе предшествовал пилотный проект в Москве, Московской области, Калуге и Татарстане в 2014-2015 годах.

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