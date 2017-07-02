Калининградский актёр, сыгравший графиню из "Пиковой дамы", получил приз за лучшую женскую роль

Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе Калининградского драматического театра. Актёр калининградского драмтеатра, сыгравший графиню из пушкинской 'Пиковой дамы', получил приз за лучшую женскую роль на международном театральном фестивале 'КОЛЯДА-РLAYS'.

Актёры представили на суд зрителей и жюри спектакль 'Тройкасемеркатуз'. Фестиваль проходил в Екатеринбурге с 20 по 30 июня.

Жюри отметило интересную трактовку современного драматургического материала. 'Пьеса Николая Коляды по мотивам пушкинской 'Пиковой дамы' постановлена режиссёром Вячеславом Виттихом как трагифарс. А работа артиста Алексея Переберина, исполнившего роль Графини, удостоена приза фестиваля 'За лучшую женскую роль', — говорится в сообщении.

Всего было показано 38 спектаклей на восьми площадках города. Отмечается, что в международном фестивале современной драматургии 'КОЛЯДА-РLAYS' калининградцы участвовали впервые. На сцене выступили коллективы из Венгрии, Румынии, Сербии, Македонии, Казахстана и 22 городов России — от Калининграда до Уссурийска, добавили в пресс-службе Калининградского драмтеатра.

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