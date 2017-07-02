Администрация Гурьевска оштрафована за заброшенные очистные сооружения

02-07-2017 01:23

В Турции у 11-летней девочки из России остановилось сердце после купания в бассейне

01-07-2017 17:34

Facebook испытал беспилотник, который обеспечит интернетом труднодоступные места (видео)

01-07-2017 16:44

Испанские учёные рассказали о пользе видеоигр для мозга человека

01-07-2017 15:51

В отношении директора Культурно-досугового центра в Багратионовске возбуждено уголовное дело

01-07-2017 15:28

Стали известны звёздные гости кинофестиваля "Балтийские дебюты" в Светлогорске

01-07-2017 11:37

Очевидцы: у Южного парка столкнулись КамАЗ и Skoda Octavia, образовалась пробка (фото)

01-07-2017 11:26

Россияне смогут проверить качество продуктов с помощью смартфона

01-07-2017 10:17

В 2017 году калининградские пограничники оштрафовали рыбаков-браконьеров на 245 тысяч рублей (фото)

01-07-2017 08:48

Калининградский актёр, сыгравший графиню из "Пиковой дамы", получил приз за лучшую женскую роль

01-07-2017 08:26

В субботу в Калининграде ветер усилился до 16 м/с

01-07-2017 08:12

В России запретили продажу пива в пластиковой таре объёмом более 1,5 литра

01-07-2017 05:25

Ночью в Гурьевске загорелся автомобиль

01-07-2017 05:15

Ирина Губко: Региональное правительство игнорирует рекомендации Общественной палаты

01-07-2017 05:10

В Храброво задерживаются прилёты пяти рейсов Калининград – Москва

01-07-2017 03:24