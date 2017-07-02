В Калининградской области три выпускника написали ЕГЭ на 100 баллов

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Двое выпускников из Калининграда и один из Гурьевска получили на ЕГЭ 100 баллов.

Всего по этому предмету сдавали экзамен 413 человек. Высшие баллы двое калининградцев из лицеев №35 и №49 получили по химии. При этом увеличилось количество тех, кто набрал больше 80 баллов — с 5,2% до 9,7%.

При этом из 500 сдававших этот предмет одиннадцатиклассников только один человек набрал 100 баллов. Практически в два раза также вырос процент высокобалльников по истории, с 4,3% до 10,2%. Им стала ученица из лицея гимназии Гурьевска.

Из 441 сдающего ЕГЭ по литературе трое получили высший балл. Как ранее писал LiveKenig, в понедельник, 19 июня, стали известны результаты экзаменов по литературе, физике и обществознанию. Из 1 667 учеников выбрали сдавать обществознание, 100 баллов заработала одна выпускница из лицея №49.

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