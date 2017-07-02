«Цукановского» министра строительства арестовали в Москве

Решение об избрании меры пресечения бывшему руководителю областного минстроя вынес Тверской суд Москвы 30 июня. Тверской суд столицыАмир Кушхов, экс-министр строительства Калининградской области арестован в Москве. Напомним, одно из предприятий группы, ООО «ГлобалЭлектроСервис», выступало генеральным подрядчиком по отсыпке территории Острова Октябрьский для строительства стадиона в 2013-2014 годах. По данным СМИ, задержание и последовавший арест Кушхова связаны с прошедшими обысками в офисах компании группы «Сумма» и Региональном управлении заказчика капитального строительства». СМИ называют его заместителем начальника по строительному контролю Калининградской области. Аналогичные ходатайства следствия удовлетворены судом в отношении топ-менеджера компании «ГлобалЭлектроСервис» Хачима Эристова и Сергея Трибунского.

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