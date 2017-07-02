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За два дня калининградцы сдали в новые контейнеры лампочек больше, чем за шесть месяцев в 2016 году
Общество
Автор:
dess
Вчера, 16:05
193
0
Материал к публикации подготовил
dess
.
Теги:
За два дня калининградцы сдали в новые контейнеры лампочек больше
чем за шесть месяцев в 2016 году
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За два дня калининградцы сдали в новые контейнеры лампочек больше, чем за шесть месяцев в 2016 году