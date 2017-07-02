Путин утвердил поправки в бюджет России на 2017 год

Об этом сообщает РБК в воскресенье, 2 июля. Президент России Владимир Путин утвердил поправки, согласно которым дефицит федерального бюджета снижен с 3,2% до 2,1% ВВП.

руб, до 16,602 трлн. Согласно поправкам, расходы бюджета увеличиваются на 381,8 млрд. Возрастают и доходы на 1,191 трлн. руб. руб. руб., до 14,679 трлн. В денежном выражении это 1,9 трлн. При этом дефицит бюджета составляет 2,1% вместо ранее запланированных 3,2% ВВП. вместо 2,9 трлн. руб. руб.

При этом был повышен прогноз цен на нефть — с 40$ до 45,6$ за баррель. Снижается и процент прогнозируемой инфляции с 4% до 3,8%.

рублей на поддержку сельского хозяйства и 25 млрд. Помимо этого из бюджета дополнительно выделено 10 млрд. Более одного миллиарда рублей направляется в Крым. рублей на докапитализацию Россельхозбанка. рублей — на финансирование автотрассы 'Таврида'. 900 млн. рублей — на обеспечение двух отделений вещания ВГТРК в Крыму и Севастополе, и пять млн. Ещё 210 млн. рублей — на завершение двух неигровых фильмов о Крыме.

рублей. Новые поправки снижают верхний предел внутреннего государственного долга России на 1,12 трлн. рублей, до 51,8 млрд. А верхний предел внешнего госдолга — на 1,8 млрд. рублей.

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