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В центре Калининграда экстренные службы поймали бобра (фото, видео)
Общество
Автор:
Honna
Вчера, 16:50
82
0
Материал к публикации подготовил
Honna
.
Теги:
В центре Калининграда экстренные службы поймали бобра (фото
видео)
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В центре Калининграда экстренные службы поймали бобра (фото, видео)