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Россияне рассказали о самых запомнившихся событиях последнего месяца

Общество
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Результаты опроса опубликовал 'Левада-центр'.  Россияне рассказали о самых запомнившихся им событиях последних четырёх недель.

Россияне рассказали о самых запомнившихся событиях последнего месяца

На втором месте оказался ураган в Москве и Центральной России (25%), на третьем — аномально холодное лето (23%). Выяснилось, что самым значимым событием для жителей страны стала 'Прямая линия' с президентом Владимиром Путиным — её отметили 39% респондентов.

Каждый десятый отметил массовое убийство в Тверской области, митинги против коррупции 12 июня и прибытие мощей Николая Чудотворца в Россию. Также 15% отметили столкновения в Донбассе, 13% — празднование 9 Мая, Парад Победы или шествие 'Бессмертного полка'.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Россияне рассказали о самых запомнившихся событиях последнего месяца
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Россияне рассказали о самых запомнившихся событиях последнего месяца