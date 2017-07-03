Опрос: 41% россиян не доверяет сотрудникам ГИБДД

Таковы данные опроса ВЦИОМ. Лишь половина жителей России смогла ответить положительно на вопрос о доверии к сотрудникам ГИБДД.

При этом более доверять ГИБДД склонны россияне в возрасте 35–59 лет, а молодые и пожилые – менее. При этом 28% выбрали вариант ответа 'Скорее не доверяю', а 13% совсем не испытывают к Госавтоинспекции доверия.

Большая часть выбравших этот ответ проживает в Москве и Санкт-Петербурге, а также в сёлах. Кроме того, 56% респондентов полагают, что ведомство скорее справляется со своими обязанностями.

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