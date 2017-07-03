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Песков: Отток капитала из России объясняется конъюнктурными факторами

Общество
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Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт 'Интерфакс'. Отток иностранного капитала из России, который эксперты связывают с конфликтом 'Роснефти' и АФК 'Система', объясняется конъюнктурными факторами.

Песков: Отток капитала из России объясняется конъюнктурными факторами

– Что касается упомянутого разбирательства, то оно происходит исключительно в судебной плоскости, и это не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в нашей стране'. 'Это достаточно волатильный и конъюнктурный процесс, – прокомментировал Песков отток капитала из страны.

Это максимальный показатель за последние три с половиной года. Как сообщалось ранее, за четыре месяца 2017 года иностранные инвесторы вывели более 1,6 млрд долларов США из российских акций. Среди причин назвали неоправдавшиеся ожидания от сближения Москвы на фоне подготовки новых санкций сенатом США, продление санкций со стороны Евросоюза и конфликт между 'Роснефтью' и АФК 'Система'.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Песков: Отток капитала из России объясняется конъюнктурными факторами
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Песков: Отток капитала из России объясняется конъюнктурными факторами