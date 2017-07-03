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» » На участке ул. Пролетарской в Калининграде запретят парковать автомобили

На участке ул. Пролетарской в Калининграде запретят парковать автомобили

Общество
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Сергеева по направлению к ул. На участке улицы Пролетарской от ул. Об этом LiveKenig сообщили в городской администрации. Шевченко запретят парковать машины.

На участке ул. Пролетарской в Калининграде запретят парковать автомобили

В ближайшее время там установят знаки 'Остановка запрещена' и табличку 'Работает эвакуатор'. Цель нововведения — облегчить движение после перекрёстка Пролетарской и Сергеева.

Пролетарской при подъезде к перекрёстку с ул. В конце июня на ул. Новшество стало провоцировать аварийные ситуации и пробки, так как за пешеходным переходом паркуются автомобили, а перестроиться в свободную полосу без нарушения правил дорожного движения невозможно. Сергеева дорожники нанесли сплошную линию разметки.

Сергеева.  На проблему с проездом жаловались читатели в рамках проекта 'Сам себе гаишник'. Для увеличения пропускной способности в феврале изменили режим движения со стороны Дома Советов к перекрёстку с ул.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: На участке ул. Пролетарской в Калининграде запретят парковать автомобили
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На участке ул. Пролетарской в Калининграде запретят парковать автомобили