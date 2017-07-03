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Чаплин о фильме про Николая II: Если "Матильду" покажут — погибнут все

Общество
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Священник опубликовал видео на своём канале на YouTube.  Протоиерей Всеволод Чаплин выступил категорически против показа киноленты Алексея Учителя 'Матильда' в России.

Чаплин о фильме про Николая II: Если "Матильду" покажут — погибнут все

'Если он будет показан, Россия погибнет, и это будет справедливо в Божьих очах', — выразил мнение священник. По словам Чаплина, фильм 'непременно должен быть запрещён — это будет не зло, а благо'. ОН отметил, что принятие этого фильма для православного христианина означает отлучение от от возможности исповеди, причастия, венчания или отпевания.

Он отметил, что, если фильм будет показан, все погибнут в мировой войне. Протоиерей назвал ленту Учителя фальсификацией истории, 'новым символическим ритуальным цареубийством' и 'плевком в лучшее, что у нас было'.

Эксперты пришли к выводу, что лента оскорбляет чувства верующих.  Напомним, готовящаяся к прокату драма 'Матильда' рассказывает о любви последнего российского царя Николая II и балерины Кшесинской.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Чаплин о фильме про Николая II: Если "Матильду" покажут — погибнут все
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Чаплин о фильме про Николая II: Если "Матильду" покажут — погибнут все