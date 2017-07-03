Крупицкие не расплатились за меню

Компания «Ликк плюс» Елены Крупицкой из ресторанного дома Крупицких («Папаша Беппе», «Бон-Бон») не заплатила типографии за печать меню.

Работы были выполнены в мае 2016 года, тогда же подписаны акты приема-передачи, однако до сих пор заказчик полностью не оплатил работы. Как видно из решения арбитражного суда, типография «Гутенберг» («Гутенберг Пресс») в апреле 2016 года получила заказ на изготовление меню пиццерии «Папаша Беппе». Кроме того, в этот период был выполнен ряд других полиграфических работ.

Тогда компания обратилась в суд и взыскала долг в размере 181 тыс. В досудебном порядке «Ликк плюс» гасить задолженность не стал. руб.

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