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» » Крупицкие не расплатились за меню

Крупицкие не расплатились за меню

Общество
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Компания «Ликк плюс» Елены Крупицкой из ресторанного дома Крупицких («Папаша Беппе», «Бон-Бон») не заплатила типографии за печать меню.

Крупицкие не расплатились за меню

Работы были выполнены в мае 2016 года, тогда же подписаны акты приема-передачи, однако до сих пор заказчик полностью не оплатил работы. Как видно из решения арбитражного суда, типография «Гутенберг» («Гутенберг Пресс») в апреле 2016 года получила заказ на изготовление меню пиццерии «Папаша Беппе». Кроме того, в этот период был выполнен ряд других полиграфических работ.

Тогда компания обратилась в суд и взыскала долг в размере 181 тыс. В досудебном порядке «Ликк плюс» гасить задолженность не стал. руб.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Крупицкие не расплатились за меню
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Крупицкие не расплатились за меню