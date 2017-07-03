Бобры, хорьки и барсуки: почему дикие животные селятся в Калининграде и что делать при встрече с ними

Это уже не первый, и как уверяют специалисты, далеко не последний случай, когда дикие животные появляются в центре города. В минувшее воскресенье, 2 июля, в Калининграде в районе площади Победы сотрудники МЧС поймали бобра. Как и почему это происходит, а так же, что делать при встрече с представителем неодомашненной фауны, LiveKenig рассказал руководитель отдела охраны и использования объектов животного мира департамента лесного хозяйства Михаил Иванов.

А так как рядом с площадью Победы и даже под ней идёт водоток, то оказаться в этом месте животному не составило труда. По словам Иванова, бобры осваивают все доступные и хоть немного подходящие для них территории, до которых можно добраться по воде.

Там ручей протекает и зеленая зона. 'Вышел бобр, скорее всего, недалеко от рынка. Вот он и двинулся по улице, — поясняет Иванов. Естественно, бобр может преодолевать какие-то расстояния по суше, чтобы добраться до другого водоема. В черте города у нас ручьи, речки… Часть из них закрыта и убрана под землю. — В том году тоже был случай с обнаружением бобра в городе. Но, тем не менее, водотоки существуют и бобры по ним продвигаются, попадая в западню'.

Послужить поводом для животного покинуть насиженное место могут и чрезвычайные условия (пересыхание водоёма, например). Обычно такие перемещения бобров на приличные расстояния происходят по весне, когда взрослые особи изгоняют со своей территории прошлогодний молодняк, потому что появляется новое потомство.

Сделать это не так-то просто, ведь окрестности уже заняты их собратьями. Животным приходится отправляться в путешествие, чтобы найти себе новый дом.

Им надо там хотя бы год продержаться до следующей 'высокой' воды, когда можно будет дальше идти', — говорит Иванов. 'Они лезут во все щели и водотоки, которые только можно только найти и что-то себе устроить.

Попадают по Преголе на близлежащие к реке территории. Появляются бобры частенько в Южном парке. Так, до застройки Октябрьского острова бобры встречались нередко и там.

Правда начинают осваивать городские водоемы на постоянной основе бобры крайне редко — беспокойство, близостью человека заставляет животное в итоге все равно покидать ручей и отправляться на поиски более спокойного места обитания.

Тем более, если будет наблюдаться какой-то ущерб в результате их жизнедеятельности. 'В условиях очень сильной антропогенной нагрузки вряд ли можно беззаботно существовать: кто-нибудь, да достанет. Конечно, тогда будут вызваны службы для его отлова', — говорит Иванов.

Однако и человек своей жизнедеятельностью заставляет диких животных все чаще появляться в городской черте. Так произошло с бобром, который некогда облюбовал ручей возле зоопарка и решил устроить там запруду, чем едва не затопил территорию учреждения.

Мы перекрываем водотоки и дороги для животных, поэтому им приходится приспосабливаться - искать другие пути передвижения и местообитания. 'Люди интенсивно застраивают все территории вокруг города. Так бобры могут передвигаться и по канализационным каналам', — поясняет Иванов.

Лось отстаивался в этом местечке около форта. 'Это ведь тоже не случайность. Видимо, собаки его спугнули и он вынужден был куда-то перемещаться', — уверен Иванов.

Активны они в ночной период времени. 'Мы их не встречаем, потому что это сумеречные животные. Большое количество парковых зон, заросших пустырей, заброшенных строений и площадок позволяет им находить корм, не привлекая к себе внимания', — рассказывает Иванов.

Так в Латвии чиновники нашли способ мирно уживаться с бобрами. Кстати, не везде диких животных выгоняют за пределы обжитых городских территорий.

Мэр города решил прекратить бессмысленную борьбу с бобрами. 'Несколько лет в центре Риги живут бобры. Деревья, которые представляют из себя какую-то ценность обернуть сеткой рабица, чтобы бобры не могли их грызть, а в места, где они постоянно проживают, выкладывают веточный корм', — поясняет Иванов.

Большая популяция бобров в Калининградской области уже не первый год тревожит местных мелиораторов и фермеров. Правда, в польском Гданьске соседство горожан с бобрами без последствий для муниципального хозяйства не прошло. Однако специалисты уверяют, что население региона само виновато в том, что бобры так расплодились. Врио губернатора Антон Алиханов даже предложил присвоить этим животным статус 'вредных', а значит разрешить их бесконтрольный отстрел.

А какие зубы у бобра, вы прекрасно знаете по картинкам', — предупреждает Иванов. 'Ни в коем случае нельзя приближаться к любому дикому животному, чтобы не быть травмированным, не получить укус… Реакция такого животного намного лучше скорости любого тренированного человека.

— Если оказались рядом с бобром, надо постараться медленно отойти от животного на безопасное расстояние'. 'Животное же не знает, что вы хотите его погладить, покормить или сфотографировать — оно защищается, — поясняет Иванов.

Специализированной службы помощи диким животным нет. В настоящее время в Калининграде на отлов бобров и прочей не домашней живности выезжают сотрудники МЧС.

Хозяйственные и экономические вопросы у нас давным-давно довлеют над экологическими. 'Вряд ли количество случаев появления бобров в городе вырастет, но исключать этот фактор нельзя. Из-за активной деятельности человека, у животных остается все меньше территорий для обитания. Калининградская область очень маленькая, но имеет все шансы превратиться в большую промзону. Какие-то животные приспосабливаются, какие-то уходят, а какие-то попадают в красную книгу', — заключил Иванов.

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