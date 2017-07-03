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В Центре развития одарённых детей открылась летняя физико-математическая школа

Общество
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Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.  В понедельник, 3 июля, в Центре развития одарённых детей начала свою работу летняя профильная физико-математическая школа (ЛФМШ).

В Центре развития одарённых детей открылась летняя физико-математическая школа

Детям также выделят время на занятия творчеством, работу над своими долгосрочными проектами, обучение танцам, актерскому мастерству и спортивному ориентированию. Сообщается, что на протяжении десяти дней ребята со всего региона будут решать олимпиадные задачи по математике и физике.

Социально-экономическое и финансовое благополучие зависят от математической грамотности. 'Качественное физико-математическое образование необходимо каждому для успешной жизни в современном мире. Полученными за смену знаниями вы не раз воспользуетесь, если будете участвовать в профильных олимпиадах различного уровня', — сказала врио министра образования Калининградской области Светлана Трусенёва. Впереди десять дней активной работы и образовательной подготовки.

Где? В пресс-службе также отметили, что с юными математиками и физиками пообщается известный журналист, телеведущий, писатель, лауреат многих фестивалей авторской песни, бывший знаток игры 'Что? Встреча запланирована на понедельник, 10 июля. Когда?', участник 'Своей игры' и Брэйн-ринга Борис Бурда.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: В Центре развития одарённых детей открылась летняя физико-математическая школа
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В Центре развития одарённых детей открылась летняя физико-математическая школа