Гольдман: Муниципалитеты задерживают информацию, необходимую для выдачи разрешений на строительство

Об этом заявил врио зампреда правительства области Гарри Гольдман, передаёт пресс-служба регионального правительства. Администрации калининградских муниципалитетов задерживают информацию, необходимую для выдачи разрешений на строительство.

По словам Гольдмана, некоторые из муниципалитетов и вовсе не предоставляют эту информацию. Речь идёт о передаче градостроительных архивов в правительство области. Среди злостных нарушителей чиновник назвал администрации Балтийского городского поселения, Зеленоградского, Гвардейского, Краснознаменского и Славского городских округов.

Местная администрация не предоставила ни одного пакета документов на запрос областного агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию. По словам Гольдмана, хуже всего дела обстоят в Балтийске. В Гвардейске обещают усилить исполнительскую дисциплину, в Зеленоградске ссылаются на сложности преобразования муниципалитета из района в городской округ.

А это – один из важнейших критериев в оценке вашей деятельности', – заявил Гольдман, отметив, что власти региона намерены привлекать к разбирательствам прокуратуру. 'Если вы не исполняете своих обязательств, то ограничиваете права инвестора, его планы по развитию территории.

При этом Антон Алиханов заверил, что у областных властей есть возможности повлиять, например, на точечную застройку Калининграда. 24 ноября 2016 года Калининградская областная дума шестого созыва одобрила передачу полномочий по выдаче разрешений на строительство от муниципалитетов региональному правительству.

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