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» » Рядом со строящимся на Острове к ЧМ-2018 стадионом образовалась лужа с размером футбольное поле (фото)

Рядом со строящимся на Острове к ЧМ-2018 стадионом образовалась лужа с размером футбольное поле (фото)

Общество
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Об этом сообщает корреспондент LiveKenig. В Калининграде на Октябрьском острове рядом со строящимся стадионом образовалась лужа, сравнимая по размеру с футбольным полем.

Рядом со строящимся на Острове к ЧМ-2018 стадионом образовалась лужа с размером футбольное поле (фото)

В администрации Калининграда тогда сообщили, что подтопление связано с тем, что у съездов к эстакаде из-за стройки произошла консолидация грунтов (в этом случае верхние слои грунта начинают хуже пропускать воду). Отметим, летом прошлого года вдоль съездов у Второй эстакады затопило недавно построенную велосипедную дорожку. Подрядчик после выполнения всех строительных работ должен будет ликвидировать скопление воды.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Рядом со строящимся на Острове к ЧМ-2018 стадионом образовалась лужа с размером футбольное поле (фото)
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Рядом со строящимся на Острове к ЧМ-2018 стадионом образовалась лужа с размером футбольное поле (фото)