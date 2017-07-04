Рядом со строящимся на Острове к ЧМ-2018 стадионом образовалась лужа с размером футбольное поле (фото)

Об этом сообщает корреспондент LiveKenig. В Калининграде на Октябрьском острове рядом со строящимся стадионом образовалась лужа, сравнимая по размеру с футбольным полем.

В администрации Калининграда тогда сообщили, что подтопление связано с тем, что у съездов к эстакаде из-за стройки произошла консолидация грунтов (в этом случае верхние слои грунта начинают хуже пропускать воду). Отметим, летом прошлого года вдоль съездов у Второй эстакады затопило недавно построенную велосипедную дорожку. Подрядчик после выполнения всех строительных работ должен будет ликвидировать скопление воды.

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