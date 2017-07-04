Историк: Вопрос передачи Кёнигсберга Советскому Союзу обсуждался задолго до Потсдама

Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил историк Олег Сдвижков, отвечая на вопросы, связанные с 71-й годовщиной Калининграда. Спекуляции на тему штурма Кёнигсберга и его последующей передачи Советскому Союзу беспочвенны, достаточно восстановить в памяти череду исторических событий. Это произошло сразу после смерти 'всесоюзного старосты' Михаила Калинина. 4 июля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР Кёнигсберг был переименован в Калининград.

Когда Иден (Энтони Иден, известный британский дипломат, министр иностранных дел, позднее премьер — Прим. 'Вопрос этот обсуждался не в Потсдаме, а гораздо раньше, ещё в 1941 году. В Тегеране в 1943 году было уже решено, что Кёнигсберг и Мемель должны стать частью Советского Союза', — отметил Сдвижков. ред.) приехал в Москву, то Сталин вполне серьёзно с ним обсуждал варианты послевоенного устройства Европы.

Историк напомнил основные моменты событий, происходивших в апреле 1945 года в Кёнигсберге. По его словам, немало домыслов существует и относительно штурма Кёнигсберга и поведения советских солдат, которых обвиняли в мародёрстве и прочих бесчинствах.

Сам штурм начался шестого. 'Полки начали переправу через Преголю в четыре-пять утра, и до утра 10 апреля шли боевые действия. Вы можете себе представить, в каком состоянии были солдаты, когда наконец бои прекратились. Все части находились в движении, и скорее всего, люди совсем не спали начиная с 6 апреля. И нам предлагают поверить, что эти люди врываются в дома и начинают крушить мебель, жечь', — подчеркнул историк. Есть фотографии, где солдаты спят вповалку на улицах Кёнигсберга.

Чем эти люди будут заниматься? 'Представьте себе: 15 тысяч человек, которым нечего есть. Но почему-то это всё списывается на Красную Армию', — добавил Сдвижков.

На самом деле это миф. 'Есть отдельные воспоминания, среди которых мемуары Ляша — Лендорфа, три книги, и все апеллируют именно к ним: вот, мол, очевидцы свидетельствуют, что советские солдаты устроили погром в Кёнигсберге. Игнорируются абсолютно свидетельства с нашей стороны, а их намного больше', — рассказал Юрий Никифоров.

Она и тогда вела себя нехорошо, и сейчас есть какие-то мутные замыслы в Кремле', — заявил Никифоров. 'В целом создаётся некий негативный опыт нашей страны, и тут важно именно провести некую параллель, что, мол, Россия всегда такая.

Но положение значительной части немцев было крайне тяжёлое, несчастное, трагедийное, был голод, потому что им не давали пайки, карточками не снабжали, а работать было негде. 'Некоторая боязнь у советских переселенцев, безусловно, была. Значительная часть немецкого населения просто бедствовала'.

'Мы выжили благодаря человечности окружающих', — рассказывала женщина. Калининградка Раиса Цыганкова совсем крохой попала в немецкий концлагерь, её мама работала в плену на территории Восточной Пруссии.

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