«Живой Кёнигсберг»

Правительство области: По нашим данным, химикаты в порту не представляют угрозы для граждан и экологии региона
04-07-2017 20:07  
Протащил несколько десятков метров: ДТП у Закхаймских ворот попало на камеры "Безопасного города" (видео)
04-07-2017 19:09  
Историк: Вопрос передачи Кёнигсберга Советскому Союзу обсуждался задолго до Потсдама
04-07-2017 18:56  
Рядом со строящимся на Острове к ЧМ-2018 стадионом образовалась лужа с размером футбольное поле (фото)
04-07-2017 18:51  
В Калининграде экс-сотрудник УФСИН получил полтора года тюрьмы за приобретение амфетамина
04-07-2017 17:10  
Жителю области грозит пять лет тюрьмы за кражу блоков с экскаватора на более чем 200 тыс. рублей
04-07-2017 16:35  
Роспотребнадзор рассказал, у скольких человек в Калининградской области за неделю выявили ВИЧ
04-07-2017 15:28  
Гольдман: Муниципалитеты задерживают информацию, необходимую для выдачи разрешений на строительство
04-07-2017 14:29  
На трассе Калининград — Советск столкнулись два песковоза, один из них загорелся (видео)
04-07-2017 14:06  
Сеть отелей Hilton планирует построить в Калининградской области гостиницы в ближайшие пять лет
04-07-2017 13:12  
Структура «Автотора» оштрафована за нарушение земельного законодательства
04-07-2017 12:25  
В ДТП на Южном обходе Калининграда серьёзные травмы получил шестимесячный ребёнок
04-07-2017 12:18  
В Калининграде мужчина украл из зоомагазина 18 поводков для собак
04-07-2017 12:11  
В Китае начнёт трансляцию первый российский телеканал "Катюша"
04-07-2017 11:36  
Калининградское правительство представило программу имущественной поддержки предпринимателей
04-07-2017 11:24  
» » Правительство области: По нашим данным, химикаты в порту не представляют угрозы для граждан и экологии региона

Правительство области: По нашим данным, химикаты в порту не представляют угрозы для граждан и экологии региона

Общество
195
0

Соответствующее заявление врио вице-премьера областного правительства, со ссылкой на «компетентные органы», приводит пресс-служба областного правительства. Химикаты, уже год находящиеся в Калининградском морском торговом порту, не представляют угрозы ни для жизни и здоровья граждан, ни для экологической безопасности региона.

Правительство области: По нашим данным, химикаты в порту не представляют угрозы для граждан и экологии региона

Кто подразумевается под компетентными органами и делались ли пробы вещества в бочках, в сообщении правительства не уточняется.

Сегодня нами от компетентных органов получена информация, что вещество, находящееся в бочках, не представляет угрозы ни для жизни и здоровья граждан, ни для экологической безопасности региона. «Глава региона Антон Алиханов взял ситуацию с грузом, находящимся в Калининградском порту, под личный контроль. На данный момент груз находится в режиме реэкспорта, он размещен на таможенных складах порта. Находящаяся в них жидкость предназначена для обезжиривания и применяется в технических целях. Процесс по его вывозу с территории области инициирован владельцем», — заявил врио вице-премьера Александр Шендерюк-Жидков.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Правительство области: По нашим данным химикаты в порту не представляют угрозы для граждан и экологии региона
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Правительство области: По нашим данным, химикаты в порту не представляют угрозы для граждан и экологии региона