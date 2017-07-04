Правительство области: По нашим данным, химикаты в порту не представляют угрозы для граждан и экологии региона

Соответствующее заявление врио вице-премьера областного правительства, со ссылкой на «компетентные органы», приводит пресс-служба областного правительства. Химикаты, уже год находящиеся в Калининградском морском торговом порту, не представляют угрозы ни для жизни и здоровья граждан, ни для экологической безопасности региона.

Кто подразумевается под компетентными органами и делались ли пробы вещества в бочках, в сообщении правительства не уточняется.

Сегодня нами от компетентных органов получена информация, что вещество, находящееся в бочках, не представляет угрозы ни для жизни и здоровья граждан, ни для экологической безопасности региона. «Глава региона Антон Алиханов взял ситуацию с грузом, находящимся в Калининградском порту, под личный контроль. На данный момент груз находится в режиме реэкспорта, он размещен на таможенных складах порта. Находящаяся в них жидкость предназначена для обезжиривания и применяется в технических целях. Процесс по его вывозу с территории области инициирован владельцем», — заявил врио вице-премьера Александр Шендерюк-Жидков.

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