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"Я как режиссёр спорю с автором": в Калининграде показали новый спектакль по рассказу Леонида Андреева "Жертва"
05-07-2017 19:47
С 20 июля в региональном избиркоме заработает "горячая линия"
05-07-2017 15:50
На Южном вокзале открыли кассы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями
05-07-2017 15:37
Песков назвал темы, которые Путин обсудит с Трампом
05-07-2017 15:05
На Мамоновском шоссе столкнулись два автомобиля, Mazda улетела в кювет
05-07-2017 14:16
"Власти непреклонны": польские политики о возможности восстановления МПП с Россией
05-07-2017 12:50
Почетным гражданином Калининграда стал экс-руководитель «Янтарьэнерго» Борис Затопляев
05-07-2017 12:42
Кирпичная печь от печника Москвы
05-07-2017 12:06
В Калининграде врач-психотерапевт выписывал рецепты на запрещённые лекарства
05-07-2017 11:51
Осуждённый в США лётчик Ярошенко попросил Трампа вернуть его в Россию
05-07-2017 11:38
Путин рассказал, сколько правительство потратит в 2017 году на информационные технологии
05-07-2017 11:28
Опрос: каждый пятый россиянин выступил за ужесточение конфронтации с Западом
05-07-2017 11:27
МИД Польши: Украину не пустят в Евросоюз с "Бандерой"
05-07-2017 11:09
«Губернаторский» янтарь не будут выставлять на аукцион Международного янтарного форума
05-07-2017 11:06
ООО "Стартап" объявляет о готовности предоставления площадей в период предвыборной агитации
05-07-2017 10:54
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Удачное приобретение: где найти помощника на дачу
Общество
Автор:
Adimas
Сегодня, 10:26
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Материал к публикации подготовил
Adimas
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Теги:
Удачное приобретение: где найти помощника на дачу
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Удачное приобретение: где найти помощника на дачу