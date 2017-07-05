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» » На семи улицах Калининграда отключили электричество (список)

На семи улицах Калининграда отключили электричество (список)

Общество
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Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На некоторых улицах Калининграда отключены электричество, газ, горячая вода.

На семи улицах Калининграда отключили электричество (список)

Ст. — до 18:00 — на ул. Еловая аллея, 36–40а, 44–52, ул. Дадаева, 63, 65, ул. Дежнёва, 1–17, 2–18, ул. Мичурина, 23–30, 21–35, ул. Курганской, 1, 6, 8–14, Советском пр., 49, 51–55, 59. Айвазовского, 6–8; — до 20:00 — на ул.

Островского, 13, 14. До 15:00 приостановлена подача горячего водоснабжения на ул.

Зелёную, 42–52. Из-за проведения ремонтных работ по восстановлению водонагревателя до устранения неисправности приостановлена подача горячей воды на ул.

Краснодонской, 2 (43 квартиры), ул. Кроме того, до устранения неисправностей и для ремонта отключён газ на ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Б. Беломорской, 15 (12 квартир), ул. М. Песочной, 7, 9, 13, 15, 25 (67 квартир, нет доступа в 37 квартир), ул. Волховской, 8 (четыре квартиры), ул. Песочной, 3 (12 квартир, нет доступа в семь квартир), ул. К. Островского, 3 (четыре квартиры), ул. Грекова, 3–5 (восемь квартир), ул. Маркса, 3, 7, 8, 11, 48 (27 квартир, нет доступа в восемь квартир), ул. Театральной, 3 (шесть квартир).

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: На семи улицах Калининграда отключили электричество (список)
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На семи улицах Калининграда отключили электричество (список)