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ОНФ: в Калининграде необходимо создать экологический кластер

Общество
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Как сообщает пресс-служба ОНФ, документ направили врио губернатора региона Антону Алиханову. Эксперты Общероссийского народного фронта разработали общественные предложения по улучшению экологический обстановки в Калининградской области.

ОНФ: в Калининграде необходимо создать экологический кластер

Так, эксперты ОНФ считают необходимым создание в регионе экологического кластера, который объединит предприятия по сортировке, утилизации и переработке отходов. В документе 12 предложений. Также предлагается создать производственное объединение с научно-исследовательским потенциалом и общественными инициативами по безопасному сбору и утилизации отходов.

Эксперты полагают, что при развитии побережья нужно учитывать туристическую привлекательность и создавать санаторные комплексы. Среди других предложений – запрет строительства объектов, в том числе апарт-отелей, и вырубки деревьев в охранных и санитарно-защитных зонах, находящихся в пределах 500 метров от берега.

Это актуально с учетом участившихся вырубок деревьев и низкой лесистостью (не более 18%). 'Калининградская область нуждается в территориях с режимом ООПТ (особо охраняемых природных территорий) и в лесопарковых зелёных поясах вокруг городов. Региональное отделение ОНФ уже выступило с инициативой создания 'Зелёного щита' в Холмогоровке, общественные слушания по этому поводу пройдут в Калининграде на следующей неделе', – сообщили в ОНФ.

Прибрежный, провести экологическую экспертизу проекта строительства горно-обогатительного комплекса в Нивенском и пересмотреть решение о строительстве угольной ТЭЦ во Взморье. Общественники предложили решить вопрос о выносе производств из жилой зоны пос. Также в ОНФ считают, что калининградцев нужно лучше информировать на тему охраны окружающей среды.

При этом он отметил стремление Алиханова работать с проблемами, которые не затрагивали предыдущие первые лица области. Ранее председатель регионального отделения 'Зелёного фронта' высказывался за создание кластера, который позволил бы делать продукцию из отсортированного мусора.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: ОНФ: в Калининграде необходимо создать экологический кластер
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ОНФ: в Калининграде необходимо создать экологический кластер