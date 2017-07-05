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Опрос: каждый пятый россиянин выступил за ужесточение конфронтации с Западом

Общество
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Об этом говорят результаты опроса 'Левада-центра'.  Опрос: каждый пятый россиянин хотел бы видеть на посту президента не Путина Почти пятая часть населения России хотели бы, чтобы Владимира Путина на посту президента сменил другой человек.

Опрос: каждый пятый россиянин выступил за ужесточение конфронтации с Западом

Однако большинство (66%) по-прежнему хочет видеть на этом посту нынешнего главу государства. Практически каждый пятый (18%) респондент выразил желание, чтобы Путина сменил другой президент. Наиболее низкий показатель сторонников Путина как президента отмечен в 2013 году — всего 26%. Последний раз такой высокий результат был зафиксирован два года назад.

19%, помимо этого, желают более жёсткой конфронтации с Западом, а 13% хотели бы снизить уровень напряжённости в отношениях с другими странами. При этом 42% хотят, чтобы сохранилась нынешняя внутренняя политика России — вне зависимости от того, кто будет ею управлять; 34% настаивают на более суровой политике, а 12% — на более либеральной.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Опрос: каждый пятый россиянин выступил за ужесточение конфронтации с Западом
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Опрос: каждый пятый россиянин выступил за ужесточение конфронтации с Западом