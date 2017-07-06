Почетным гражданином Калининграда стал экс-руководитель «Янтарьэнерго» Борис Затопляев

По итогам тайного голосования стало известно, что его кандидатуру поддержали 22 из 24 присутствовавших депутатов. В среду, 5 июля, городской совет решил присвоить звание «Почетный гражданин города Калининграда» бывшему генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» Борису Затопляеву. Борис Затопляев руководил «Янтарьэнерго» с 1988 по 2001 годы. Менее 2/3 необходимых голосов набрали экс-командующий Балтийским флотом, адмирал и заместитель директора в службе вице-президента ООО «Автотор Холдинг» по развитию проектов со странами Азии Владимир Валуев; президент Фонда социальной поддержки ветеранов строителей Алексей Войтов и директор МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система» Елена Александронец. «Это энергетик с огромнейшим стажем. На звание почетного гражданина он был выдвинут коллективом компании. У человека очень много отличных наград и достижений не только в этой области, но и в ветеранском движении. Благодаря его профессии и карьере и таким же как и он, энергосистемы нашего региона действительно стабильные. Поэтому я очень рад и доволен», — прокомментировал председатель горсовета Андрей Кропоткин.

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