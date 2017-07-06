«Живой Кёнигсберг»

Власти Калининграда выделили 365 тонн булыжного камня Дирекции по подготовке к ЧМ-2018
06-07-2017 04:29  
В региональном правительстве пообещали назвать генерального спонсора "Балтики" в августе
05-07-2017 21:18  
"Я как режиссёр спорю с автором": в Калининграде показали новый спектакль по рассказу Леонида Андреева "Жертва"
05-07-2017 19:47  
С 20 июля в региональном избиркоме заработает "горячая линия"
05-07-2017 15:50  
На Южном вокзале открыли кассы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями
05-07-2017 15:37  
Порядка 20 кораблей и судов Балтфлота начали военные учения
05-07-2017 15:18  
Песков назвал темы, которые Путин обсудит с Трампом
05-07-2017 15:05  
На Мамоновском шоссе столкнулись два автомобиля, Mazda улетела в кювет
05-07-2017 14:16  
"Власти непреклонны": польские политики о возможности восстановления МПП с Россией
05-07-2017 12:50  
Почетным гражданином Калининграда стал экс-руководитель «Янтарьэнерго» Борис Затопляев
05-07-2017 12:42  
Кирпичная печь от печника Москвы
05-07-2017 12:06  
В Калининграде врач-психотерапевт выписывал рецепты на запрещённые лекарства
05-07-2017 11:51  
Осуждённый в США лётчик Ярошенко попросил Трампа вернуть его в Россию
05-07-2017 11:38  
Путин рассказал, сколько правительство потратит в 2017 году на информационные технологии
05-07-2017 11:28  
Опрос: каждый пятый россиянин выступил за ужесточение конфронтации с Западом
05-07-2017 11:27  
» » Почетным гражданином Калининграда стал экс-руководитель «Янтарьэнерго» Борис Затопляев

Почетным гражданином Калининграда стал экс-руководитель «Янтарьэнерго» Борис Затопляев

Общество
199
0

По итогам тайного голосования стало известно, что его кандидатуру поддержали 22 из 24 присутствовавших депутатов. В среду, 5 июля, городской совет решил присвоить звание «Почетный гражданин города Калининграда» бывшему генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» Борису Затопляеву. Борис Затопляев руководил «Янтарьэнерго» с 1988 по 2001 годы. Менее 2/3 необходимых голосов набрали экс-командующий Балтийским флотом, адмирал и заместитель директора в службе вице-президента ООО «Автотор Холдинг» по развитию проектов со странами Азии Владимир Валуев; президент Фонда социальной поддержки ветеранов строителей Алексей Войтов и директор МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система» Елена Александронец. «Это энергетик с огромнейшим стажем. На звание почетного гражданина он был выдвинут коллективом компании. У человека очень много отличных наград и достижений не только в этой области, но и в ветеранском движении. Благодаря его профессии и карьере и таким же как и он, энергосистемы нашего региона действительно стабильные. Поэтому я очень рад и доволен», — прокомментировал председатель горсовета Андрей Кропоткин.

Почетным гражданином Калининграда стал экс-руководитель «Янтарьэнерго» Борис Затопляев

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Почетным гражданином Калининграда стал экс-руководитель «Янтарьэнерго» Борис Затопляев
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Почетным гражданином Калининграда стал экс-руководитель «Янтарьэнерго» Борис Затопляев