Общество
Политика
Дети
Недвижимость
Автоновости
IT-новости
Презентации
Экономика
Культура
В Мире
Логин:
Пароль (
забыли?
):
Чужой компьютер
Войти через:
Войти
Регистрация на портале
Власти Калининграда выделили 365 тонн булыжного камня Дирекции по подготовке к ЧМ-2018
06-07-2017 04:29
В региональном правительстве пообещали назвать генерального спонсора "Балтики" в августе
05-07-2017 21:18
"Я как режиссёр спорю с автором": в Калининграде показали новый спектакль по рассказу Леонида Андреева "Жертва"
05-07-2017 19:47
С 20 июля в региональном избиркоме заработает "горячая линия"
05-07-2017 15:50
На Южном вокзале открыли кассы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями
05-07-2017 15:37
Порядка 20 кораблей и судов Балтфлота начали военные учения
05-07-2017 15:18
Песков назвал темы, которые Путин обсудит с Трампом
05-07-2017 15:05
На Мамоновском шоссе столкнулись два автомобиля, Mazda улетела в кювет
05-07-2017 14:16
"Власти непреклонны": польские политики о возможности восстановления МПП с Россией
05-07-2017 12:50
Почетным гражданином Калининграда стал экс-руководитель «Янтарьэнерго» Борис Затопляев
05-07-2017 12:42
Кирпичная печь от печника Москвы
05-07-2017 12:06
В Калининграде врач-психотерапевт выписывал рецепты на запрещённые лекарства
05-07-2017 11:51
Осуждённый в США лётчик Ярошенко попросил Трампа вернуть его в Россию
05-07-2017 11:38
Путин рассказал, сколько правительство потратит в 2017 году на информационные технологии
05-07-2017 11:28
Опрос: каждый пятый россиянин выступил за ужесточение конфронтации с Западом
05-07-2017 11:27
Живой Кёнигсберг
»
Общество
» На Южном вокзале открыли кассы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями
На Южном вокзале открыли кассы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Общество
Автор:
Adimas
Вчера, 15:37
167
0
Материал к публикации подготовил
Adimas
.
Теги:
На Южном вокзале открыли кассы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам
зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Читайте также
В Бельгии военные застрелили мужчину, устроившего теракт на вокзале
В Янтарном откроется адаптивный пляж для людей с ограниченными возможностями
В "Бедронке" появятся кассы самообслуживания
Из "Макдоналдса" на Северном вокзале эвакуировали людей из-за сообщения о заминировании (фото)
На вокзале Зеленоградска из-за ремонта закрыта платформа №2
На Южном вокзале проводили "Поезд памяти" (фото)
комментариев
Ваше имя:
*
Ваш e-mail:
*
Подписаться на комментарии
Добавить комментарий
На Южном вокзале открыли кассы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями