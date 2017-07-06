Власти Калининграда выделили 365 тонн булыжного камня Дирекции по подготовке к ЧМ-2018

06-07-2017 04:29

В региональном правительстве пообещали назвать генерального спонсора "Балтики" в августе

05-07-2017 21:18

"Я как режиссёр спорю с автором": в Калининграде показали новый спектакль по рассказу Леонида Андреева "Жертва"

05-07-2017 19:47

С 20 июля в региональном избиркоме заработает "горячая линия"

05-07-2017 15:50

На Южном вокзале открыли кассы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями

05-07-2017 15:37

Порядка 20 кораблей и судов Балтфлота начали военные учения

05-07-2017 15:18

Песков назвал темы, которые Путин обсудит с Трампом

05-07-2017 15:05

На Мамоновском шоссе столкнулись два автомобиля, Mazda улетела в кювет

05-07-2017 14:16

"Власти непреклонны": польские политики о возможности восстановления МПП с Россией

05-07-2017 12:50

Почетным гражданином Калининграда стал экс-руководитель «Янтарьэнерго» Борис Затопляев

05-07-2017 12:42

Кирпичная печь от печника Москвы

05-07-2017 12:06

В Калининграде врач-психотерапевт выписывал рецепты на запрещённые лекарства

05-07-2017 11:51

Осуждённый в США лётчик Ярошенко попросил Трампа вернуть его в Россию

05-07-2017 11:38

Путин рассказал, сколько правительство потратит в 2017 году на информационные технологии

05-07-2017 11:28

Опрос: каждый пятый россиянин выступил за ужесточение конфронтации с Западом

05-07-2017 11:27