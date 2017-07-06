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» » "Я как режиссёр спорю с автором": в Калининграде показали новый спектакль по рассказу Леонида Андреева "Жертва"

"Я как режиссёр спорю с автором": в Калининграде показали новый спектакль по рассказу Леонида Андреева "Жертва"

Общество
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Зрители увидели постановку по рассказу Леонида Андреева 'Жертва'. Во вторник, 4 июля, на сцене Дома актёра в Калининграде прошла премьера внепланового спектакля, созданного при участии Союза театральных деятелей России режиссёром музыкального театра Евгенией Чугреевой. О том, почему лучше пойти туда, чем в драмтеатр, размышлял LiveKenig.

"Я как режиссёр спорю с автором": в Калининграде показали новый спектакль по рассказу Леонида Андреева "Жертва"

Семейные отношения, отношения родителей и детей, отношения жениха и невесты, проблема жениться — не жениться — всё это актуально и по сей день, — объяснила выбор произведения Евгения Чугреева. 'Мне показалась интересной, актуальной сама ситуация, возникающая между героями повести. В трактовке же образов персонажей я как режиссёр несколько спорю с автором, мне представляется, что самая важная в их отношении мысль: люди злы только потому, что несчастны'. — Но у Андреева эта проблема раскрыта в его собственной, уникальной экспрессионистской манере.

Режиссёру удалось расцветить повествование дополнительными смыслами на сценическом уровне, так же как Андреев это сделал на языковом. Сюжетная канва не слишком замысловата: оставшись без главы семейства, привыкшая к роскоши мать и её дочь, боящаяся остаться в девицах, пытаются выжить. Простая деталь — смена одежд с белых на чёрные, а затем обратно, которая могла бы в академическом спектакле оттолкнуть избитостью, у Чугреевой смотрится не просто символично: эти платья становятся чуть ли не участниками действия. При всей скудости декораций и костюмов пространство создаётся вполне достоверное, в том числе и музыкой — начиная Шопеном и заканчивая Muse. Правда, не обошлось без проколов. Вообще когда сцена практически пуста, любой появляющийся на ней элемент становится особенно значимым, тут не позволишь себе небрежения к нюансам, и у режиссёра получилось справиться с тем, чтобы каждый появляющийся на глазах зрителя предмет нёс особенный смысл. Какую неведомую роль сыграли пустые коробки из-под обуви, кроме того, что их удобно кидать и топтать? Почему чашку называли стаканом? А именно такие мелочи формируют доверие зрителя к тому, что он видит. Зачем поменяли очерёдность появления на свет детей?

— Например, моральные долги, возникающие между матерью и дочерью. 'Мне нравится, что, судя по отзывам, каждый зритель увидел в этой истории что-то своё, близкое ему, — отметила режиссёр. Ещё когда я читала эту повесть, я поняла, что без покаяния Таисия становится таким негативным, скажем так, существом, что, пожалуй, не стоит ставить об этом спектакль. Или проблема того, из-за чего мужчина женится или не женится. Но мы же имеем право на интерпретацию?' У Андреева эта история, конечно, жёстче.

Местный драмтеатр с его обветшалыми и претенциозными декорациями, с неестественным смехом актёров, с пухленьким и не слишком юным Ромео, с кошмарными попытками осовременить сюжеты (либо наполнить их глубоким духовным смыслом, что намного хуже) оставляет послевкусие обмана. Интерпретация — это, может, единственный слон, на котором покоится сегодня внимание зрителя к такому малопопулярному виду искусства, как епархия Мельпомены, и соблюсти баланс между нею и авторским замыслом — работа непростая. Маленькие театры, существующие в основном на энтузиазме и занимающие периферийные сцены, будь то 'Дель', или 'Другой театр', или когда-то бывшая здесь 'Верхотура' Виталия Глухова — они как-то за правду. Я выхожу, и мне кажется, что меня надули, вместо спектакля показали чью-то подённую работу. Если зритель хочет правды, то ему лучше туда.

Более подробную информацию можно получить на странице режиссёра Евгении Чугреевой в Facebook.  Спектакль 'Жертва' можно будет увидеть в Калининграде в течение ближайших двух недель, время организаторы уточняют.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: "Я как режиссёр спорю с автором": в Калининграде показали новый спектакль по рассказу Леонида Андреева "Жертва"
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