«Живой Кёнигсберг»

В мэрии пообещали исправить ошибку в названии остановки на ул. Льва Толстого
06-07-2017 15:10  
Грузовой терминал РЖД на Портовой официально отнесли к территории комплексного развития
06-07-2017 14:59  
Очевидцы: На Светлогорской трассе столкнулись две легковушки и КамАЗ (фото)
06-07-2017 14:40  
20 % калининградских потребителей теплоснабжения оказались «недобросовестными покупателями»
06-07-2017 13:44  
112: в садовом обществе "Вишнёвый сад" нашли мину времён войны
06-07-2017 13:34  
"До сих пор не стираю его СМС-ки": калининградцы вспоминают фотохудожника, основателя "Ворот" Юрия Селивёрстова
06-07-2017 12:55  
Облсуд сохранил запрет на строительство 7-этажной гостиницы в центре Зеленоградска
06-07-2017 12:15  
На стройке в Храброво задержали нелегальных гастарбайтеров
06-07-2017 11:54  
Пешеходный мост на остров Канта у строящейся гостиницы до сих пор не внесли в инвестпроект
06-07-2017 11:24  
Сотрудники вневедомственной охраны предстанут перед судом за избиение задержанного
06-07-2017 10:25  
Власти намерены ревитализировать территорию Правой набережной
06-07-2017 10:21  
ЦБ посоветовал супермаркетам установить автоматы для приёма копеек
06-07-2017 10:15  
Суд признал незаконным решение властей Зеленоградска о выдаче разрешения на строительство автостоянки
06-07-2017 10:14  
Двое калининградцев попытались поджечь автоцистерну на ул. Шевченко (видео)
06-07-2017 09:58  
Музыкальный инструмент, дарованный природой: в каком возрасте начинать учиться петь
06-07-2017 09:56  
» » Учёные: недосып в детстве ускоряет старение и сокращает жизнь

Учёные: недосып в детстве ускоряет старение и сокращает жизнь

Общество
75
0

Такие данные опубликованы в издании Journal of Pediatrics, пишет 'РИА Новости'.  Американские учёные из Принстонского университета (США) выяснили, что недостаточно продолжительный сон в детстве ускоряет старение клеток на генетическом уровне и связан с низкой продолжительностью жизни.

Учёные: недосып в детстве ускоряет старение и сокращает жизнь

Учёные регулярно уточняли у каждого родителя, как долго спит их ребёнок. Сообщается, что с 1998 года по сегодняшний день специалисты наблюдали за устройством хромосом и поведением свыше 1500 тысяч семейных пар и их детей. Периодически у детей брали пробы крови, чтобы замерить длину хромосом в клетках детей. 

Учёные утверждают, что их состояние и длина могут меняться не только с возрастом, но и в результате различных процессов в организме, связанных с депрессией, бедностью и стрессом. Речь идёт о теломерах, защищающих ДНК от повреждений. 'В частности, большое количество оксидантов и других агрессивных молекул в клетках ведёт к аномально быстрому сокращению длины теломер, и, соответственно, к их ускоренному старению', — пишет СМИ.

Выяснилось, что дети, спавшие порядка 7-8 часов, имели более короткие хромосомные участки, чем их сверстники, соблюдавшие распорядок дня. Наблюдения показали, между плохим сном и длиной теломер есть вполне определённая связь. По данным учёных, каждый час недосыпа ведёт к сокращению теломер на 1,5%, что ведёт к преждевременному старению клеток.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Учёные: недосып в детстве ускоряет старение и сокращает жизнь
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Учёные: недосып в детстве ускоряет старение и сокращает жизнь