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» » Нумизматы нашли ошибку на памятной монете, посвящённой Советску

Нумизматы нашли ошибку на памятной монете, посвящённой Советску

Общество
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Он сообщил, что в ЦБ неправильно написали название моста, передаёт 'Интерфакс'. Калининградский нумизмат Александр Ковалёв обнаружил ошибку на памятной монете, посвящённой Советску.

Нумизматы нашли ошибку на памятной монете, посвящённой Советску

Центробанк называет его мост 'Королева Луиза'. 'На оборотной стороне трехрублёвой монеты изображен городской мост через реку Неман. В действительности, его историческое название несколько иное — 'Мост королевы Луизы', — сообщил он СМИ.

Однако нумизмат обвиняет Центробанк в ранее допущенных ляпах в отношении калининградских объектов. Ковалёв отмечает, что принципиального значения для истории Советска и самого моста данная фактическая ошибка по сути значения не имеет. В пример он приводит монету с видом Кафедрального собора Калининграда, выпущенную в 2005 году.

К тому времени собор как минимум лет 5-6 стоял с медной крышей', — утверждает Ковалёв. 'Изображение собора было без крыши, что не соответствовало его реальному состоянию на тот момент.

Она заявила, что в этом году будет отмечаться 110-я годовщина открытия Моста королевы Луизы. На ошибку в названии моста 'Интерфаксу' указала также и директор муниципального музея в Советске Анжелика Шпилева. В Центробанке РФ 'Интерфаксу' пока не предоставили комментарий. Данное название объект имел и тогда, и сегодня, отметила Шпилева.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Нумизматы нашли ошибку на памятной монете посвящённой Советску
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Нумизматы нашли ошибку на памятной монете, посвящённой Советску