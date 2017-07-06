Бесплатная фотосессия, концерт и розыгрыш призов: "Первый городской" приглашает отпраздновать День города вместе

В мэрии пообещали исправить ошибку в названии остановки на ул. Льва Толстого

06-07-2017 15:10

Грузовой терминал РЖД на Портовой официально отнесли к территории комплексного развития

06-07-2017 14:59

Очевидцы: На Светлогорской трассе столкнулись две легковушки и КамАЗ (фото)

06-07-2017 14:40

20 % калининградских потребителей теплоснабжения оказались «недобросовестными покупателями»

06-07-2017 13:44

112: в садовом обществе "Вишнёвый сад" нашли мину времён войны

06-07-2017 13:34

"До сих пор не стираю его СМС-ки": калининградцы вспоминают фотохудожника, основателя "Ворот" Юрия Селивёрстова

06-07-2017 12:55

Облсуд сохранил запрет на строительство 7-этажной гостиницы в центре Зеленоградска

06-07-2017 12:15

На стройке в Храброво задержали нелегальных гастарбайтеров

06-07-2017 11:54

Пешеходный мост на остров Канта у строящейся гостиницы до сих пор не внесли в инвестпроект

06-07-2017 11:24

Сотрудники вневедомственной охраны предстанут перед судом за избиение задержанного

06-07-2017 10:25

Власти намерены ревитализировать территорию Правой набережной

06-07-2017 10:21

ЦБ посоветовал супермаркетам установить автоматы для приёма копеек

06-07-2017 10:15

Суд признал незаконным решение властей Зеленоградска о выдаче разрешения на строительство автостоянки

06-07-2017 10:14

Двое калининградцев попытались поджечь автоцистерну на ул. Шевченко (видео)

06-07-2017 09:58

Музыкальный инструмент, дарованный природой: в каком возрасте начинать учиться петь

06-07-2017 09:56