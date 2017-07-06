Синоптики рассказали, какая погода ждёт калининградцев на выходных

Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. В предстоящие выходные в Калининграде будет не слишком жарко, обойдётся без сильного ливня.

В субботу ожидается дождь, в воскресенье — переменная облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днём составит +21 градус, ночью — +12…+14 градусов. Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы.

Зато в понедельник портал обещает сразу жару. По данным центра погоды 'Фобос', столбик термометра днём не покажет больше +19, ночью температура может упасть до +9.

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