Грузовой терминал РЖД на Портовой официально отнесли к территории комплексного развития

Такие поправки к Правилам землепользования и застройки Калининграда утвердили депутаты горсовета на минувшем заседании в среду, 5 июля. Бывший грузовой терминал РЖД в границах улиц Портовая и Железнодорожная официально стал территорией комплексного и устойчивого развития.

Участки земли в границах этой территории комплексного развития предоставляются инвестору-застройщику с аукциона на особых условиях. Как пояснил председатель КАиС Артур Крупин, только при условии получения данной территорией специального индекса 'КР1' на неё распространяются специальные нормы.

Для этой территории надо будет объявлять архитектурно-градостроительный конкурс. 'Главное условие – это необходимость разработки концепции застройки. На основании этих параметров определить структуру территории и баланс между жилой и административной застройкой, каких-то парков, скверов… Там будет смешанное зонирование', – заверил Крупин.

Достаточно интересная территория, поэтому ей надо заниматься. 'ЖилДорИпотека' настроена развивать эту территорию, но они не называют сроки', – заключил Крупин. 'Участок находится в центре города, прилегает непосредственно к Ленинскому проспекту, также там расположен объект культурного наследия 'Фридрихсбургские ворота'.

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