В мэрии пообещали исправить ошибку в названии остановки на ул. Льва Толстого

Невского. В администрации Калининграда пообещали заменить ошибочную надпись на остановочном комплексе на ул. Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе мэрии. Вместо 'Улица Алексея Толстого' появится правильное название — 'Улица Льва Толстого'.

Улица имени автора 'Хождения по мукам' и 'Аэлиты' находится в посёлке А. В среду, 5 июля, читатели LiveKenig заметили ошибку в названии остановки: вместо Льва Толстого появился Алексей Толстой. Космодемьянского.

В конкурсной документации остановка на ул. Ошибку допустил заказчик — муниципальное казённое учреждение 'Калининградская служба заказчика'. Толстого'. Невского несколько раз обозначена 'А.

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