Суд прекратил дело о банкротстве "Вестера" по иску одной из компаний

Об этом сообщается на сайте ведомства. Калининградский арбитражный суд прекратил производство о банкротстве ООО 'Вестер' по иску компании ООО 'Анфилада'.

Во время заседания суда была оглашена лишь резолютивная часть. Причины принятия такого решения будут известны на следующей неделе, когда появится полный текст документа.

1 июня 2017 года эти дела были объединены в одно производство. Два заявления о признании должника банкротом поступили в суд 19 мая 2017 года от компаний ООО 'Сапфир' и ООО 'Анфилада'.

Оба решения вступили в законную силу в 2017 году. Ранее арбитражный суд взыскал с ООО 'Вестер' в пользу ООО 'Сапфир' более 2 млн руб., в пользу компании 'Анфилада' — почти 7 млн. Как сообщается на сайте ruwest.ru, последний долг был погашен.

Оно ещё не завершено. В УФССП по Калининградской области пояснили, что сейчас в ведомстве находится сводное исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО 'Вестер' на сумму более 30 млн руб.

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