«Живой Кёнигсберг»

Росгвардия: в детском саду Янтарного найдены тротиловые шашки и патроны для "Маузера"
06-07-2017 21:51  
В Калининградской областной таможне сообщили об устранении проблем с оформлением грузов
06-07-2017 18:42  
Суд прекратил дело о банкротстве "Вестера" по иску одной из компаний
06-07-2017 17:35  
Из-за самолёта Трампа в аэропорту Варшавы на час задержали рейсы
06-07-2017 16:19  
Генне: Некоторые предприниматели с Правой набережной готовы "переквалифицировать" промзону
06-07-2017 15:30  
В мэрии пообещали исправить ошибку в названии остановки на ул. Льва Толстого
06-07-2017 15:10  
Грузовой терминал РЖД на Портовой официально отнесли к территории комплексного развития
06-07-2017 14:59  
Появилось видео массового досмотра автомобилей на ул. Горной
06-07-2017 14:49  
Очевидцы: На Светлогорской трассе столкнулись две легковушки и КамАЗ (фото)
06-07-2017 14:40  
Корабли Балтфлота провели учения по отражению атаки с воздуха
06-07-2017 14:36  
В центре Калининграда заложили цветочную клумбу дружбы (фото)
06-07-2017 14:04  
20 % калининградских потребителей теплоснабжения оказались «недобросовестными покупателями»
06-07-2017 13:44  
112: в садовом обществе "Вишнёвый сад" нашли мину времён войны
06-07-2017 13:34  
"До сих пор не стираю его СМС-ки": калининградцы вспоминают фотохудожника, основателя "Ворот" Юрия Селивёрстова
06-07-2017 12:55  
Президент России протестировал новый лимузин для чиновников высшего звена
06-07-2017 12:37  
» » Суд прекратил дело о банкротстве "Вестера" по иску одной из компаний

Суд прекратил дело о банкротстве "Вестера" по иску одной из компаний

Общество
133
0

Об этом сообщается на сайте ведомства. Калининградский арбитражный суд прекратил производство о банкротстве ООО 'Вестер' по иску компании ООО 'Анфилада'.

Суд прекратил дело о банкротстве "Вестера" по иску одной из компаний

Во время заседания суда была оглашена лишь резолютивная часть.  Причины принятия такого решения будут известны на следующей неделе, когда появится полный текст документа.

1 июня 2017 года эти дела были объединены в одно производство.  Два заявления о признании должника банкротом поступили в суд 19 мая 2017 года от компаний ООО 'Сапфир' и ООО 'Анфилада'.

Оба решения вступили в законную силу в 2017 году. Ранее арбитражный суд взыскал с ООО 'Вестер' в пользу ООО 'Сапфир' более 2 млн руб., в пользу компании 'Анфилада' — почти 7 млн. Как сообщается на сайте ruwest.ru, последний долг был погашен. 

Оно ещё не завершено. В УФССП по Калининградской области пояснили, что сейчас в ведомстве находится сводное исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО 'Вестер' на сумму более 30 млн руб.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Суд прекратил дело о банкротстве "Вестера" по иску одной из компаний
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Суд прекратил дело о банкротстве "Вестера" по иску одной из компаний