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В Калининградской областной таможне сообщили об устранении проблем с оформлением грузов

Общество
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Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе регионального учреждения. В четверг, 6 июля, около 17:00 в работе программного обеспечения и оформлению грузов на таможне Калининградской области стали наблюдаться улучшения.

В Калининградской областной таможне сообщили об устранении проблем с оформлением грузов

Из-за возникших 'задолженностей' продлена работа должностных лиц', — пояснили в пресс-службе таможни. 'По состоянию на 18:00 принято к оформлению 70% от среднесуточной нормы деклараций на грузы.

Все грузы, которые заезжают в область, встают на складах временного хранения на неопределённый срок. Сбои в оформлении возникли с 3 июля. Также сегодня стало известно, что с подобной проблемой столкнулись перевозчики и грузоотправители во многих регионах России.  В итоге, в заложниках оказались тысячи грузовых автомобилей.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Калининградской областной таможне сообщили об устранении проблем с оформлением грузов
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В Калининградской областной таможне сообщили об устранении проблем с оформлением грузов