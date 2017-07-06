Росгвардия: в детском саду Янтарного найдены тротиловые шашки и патроны для "Маузера"

06-07-2017 21:51

В Калининградской областной таможне сообщили об устранении проблем с оформлением грузов

06-07-2017 18:42

Суд прекратил дело о банкротстве "Вестера" по иску одной из компаний

06-07-2017 17:35

Из-за самолёта Трампа в аэропорту Варшавы на час задержали рейсы

06-07-2017 16:19

Генне: Некоторые предприниматели с Правой набережной готовы "переквалифицировать" промзону

06-07-2017 15:30

В мэрии пообещали исправить ошибку в названии остановки на ул. Льва Толстого

06-07-2017 15:10

Грузовой терминал РЖД на Портовой официально отнесли к территории комплексного развития

06-07-2017 14:59

Появилось видео массового досмотра автомобилей на ул. Горной

06-07-2017 14:49

Очевидцы: На Светлогорской трассе столкнулись две легковушки и КамАЗ (фото)

06-07-2017 14:40

Корабли Балтфлота провели учения по отражению атаки с воздуха

06-07-2017 14:36

В центре Калининграда заложили цветочную клумбу дружбы (фото)

06-07-2017 14:04

20 % калининградских потребителей теплоснабжения оказались «недобросовестными покупателями»

06-07-2017 13:44

112: в садовом обществе "Вишнёвый сад" нашли мину времён войны

06-07-2017 13:34

"До сих пор не стираю его СМС-ки": калининградцы вспоминают фотохудожника, основателя "Ворот" Юрия Селивёрстова

06-07-2017 12:55

Президент России протестировал новый лимузин для чиновников высшего звена

06-07-2017 12:37