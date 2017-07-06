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» Из-за самолёта Трампа в аэропорту Варшавы на час задержали рейсы
Из-за самолёта Трампа в аэропорту Варшавы на час задержали рейсы
Общество
Автор:
Honna
Вчера, 16:19
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Материал к публикации подготовил
Honna
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Теги:
Из-за самолёта Трампа в аэропорту Варшавы на час задержали рейсы
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Из-за самолёта Трампа в аэропорту Варшавы на час задержали рейсы