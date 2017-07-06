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Генне: Некоторые предприниматели с Правой набережной готовы "переквалифицировать" промзону

Общество
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Об этом сообщил главный архитектор города Вячеслав Генне во время градостроительного совета в четверг, 6 июня.  Некоторые из собственников промышленных объектов на Правой набережной готовы переквалифицировать свой бизнес в рамках ревитализации этой территории.

Генне: Некоторые предприниматели с Правой набережной готовы "переквалифицировать" промзону

И на стадии разработки генплана они были: приходили, интересовались, просили… Но мы заказываем кадастровый материал и на его основе формируем уже зонирование', — рассказал Генне.  'Есть обращения от собственников.

Однако здесь придётся находить общий язык со всеми собственниками данных территорий, которых больше сорока. Он добавил, что идея организовать апарт-отель в здании бывшего мукомольного завода, о которой говорилось во время презентации проекта ревитализации промзоны на Правой набережной, принадлежит самому собственнику.

Земельные участки в остальных случаях используются не по назначению: фуры стоят, складируются железобетонные изделия, ангары какие-то под автосервисы сдаются или под магазины строительных материалов.  По словам Генне, из действующих производств там только 15-20% от всех предприятий.

То есть там все попилено, распродано… То есть их предпринимательской мысли хватило только на разборки по кирпичам и распиловку металла', — пояснил Генне. 'Это пустоши.  

Чиновникам пообщаться с собственниками удалось с большим трудом.  Несмотря на простой, владельцы земли все равно занимают пассивную позицию в плане альтернативного использования этих территорий.

Пришли самые неравнодушные. 'Я их волоком притаскивал в 'Рыбную деревню'.   В уголочке посидели, но боялись вопросов: 'Почему вы не развиваете свою территорию?', — рассказал архитектор.

Но сначала им надо показать различные варианты развития этих участков.  Генне уверен, что многие бизнесмены согласятся с идеей реорганизации.

А может быть и так надо будет поступить в перспективе. 'Сейчас не идёт речь о том, чтобы посадить здесь всех собственников и подписать с ними меморандум. Но надо, чтобы кто-то проанализировал ситуацию, заказал маркетинг', — заявил чиновник.

Но так как участки уже практически оказались в центре города разросшегося города, то производства должны быть максимально безобидными с точки зрения экологии. Генне подчеркнул, что полностью изгонять с этой территории промышленников муниципальные власти не намерены. То есть остаться могут те предприятия, у которых санитарная зона не будет превышать 50 метров. 

Вообще сейчас даже тренд такой в Германии — 'технопарки'. 'Мало того, я даже за 'промку' — пусть она там развивается. Если там обрабатывают камень, или там кузницы, или ещё что-то… Почему нет? Это когда предприятия, заводы переделываются под что-то. Там территория в 120 гектар, и место найдётся всему', — рассудил Генне.  Каждый участок становится частью каких-то программ, в том числе и муниципальных.

Убрать их можно только с согласия собственников производств. Правда есть сейчас в градостроительной документации противоречия. Но такому бизнесмену пришлось бы отказать, потому что рядом расположено не действующее уже много лет промышленно-складское предприятие.  В пример Генне привёл некоего ресторатора, который сначала построил бы ресторан с видом на реку, а потом решил бы открыть рядом хостел.

Дать возможность соседу посмотреть по другому: может быть совместный бизнес открыть или продать эту площадку, чтобы она получила новое развитие. 'Мы должны этот клубок развязать. Под строительство гостиницы, хостела или артплощадки', — заключил Генне.

По словам председателя комитета архитектуры и строительства Артура Крупина, сейчас вся Правая набережная, а это почти 130 гектаров земли, находится в неудовлетворительном состоянии. Ранее сообщалось, что калининградские власти намерены построить в районе Правой набережной жилой квартал и парк.

В феврале 2016 года стало известно, что в на месте бывшей промзоны возле Фридрихсбургских ворот собираются построить жилой квартал. Калининградская горадминистрация уже представила план ревитализации Правой набережной в федеральном центре. Летом того же года чиновники рассказали о намерении перенести порт на полуостров Рыбачий и приступить к ревитализации освободившейся территории на набережной Преголи. 

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Генне: Некоторые предприниматели с Правой набережной готовы "переквалифицировать" промзону
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Генне: Некоторые предприниматели с Правой набережной готовы "переквалифицировать" промзону