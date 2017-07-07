«Живой Кёнигсберг»

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволяет приставам задерживать должников по алиментам
07-07-2017 16:31  
В Зеленоградском районе обнаружили нелегальный песчаный карьер (фото, видео)
07-07-2017 14:51  
Основатель Tesla Илон Маск заявил о предстоящем крахе человечества
07-07-2017 14:30  
На ул. Шевченко в День города выключат уличные фонари из-за видеошоу
07-07-2017 14:29  
Координатор яхтенного проекта: Санитарные условия калининградской марины оставляют желать лучшего
07-07-2017 13:38  
СМИ: США откажутся от планов сменить режим Асада
07-07-2017 13:04  
Областной суд отказался признавать незаконным включение здания на Сергеева, 2 в реестр объектов культурного наследия
07-07-2017 12:50  
Премьер Польши: Визит Трампа укрепляет позиции Варшавы, но не решит её проблем
07-07-2017 11:17  
В Германии официально открылся саммит G20
07-07-2017 10:43  
Гендиректор одной из калининградских фирм пойдёт под суд за невыплату работникам зарплаты
07-07-2017 10:39  
«Правдинское Свино Производство» построит карантин в поселке Космодемьянское
07-07-2017 09:32  
В Калининграде молодой человек украл у соседа по квартире 200 тыс. рублей, которые тот копил на лечение матери
07-07-2017 09:28  
Промышленное насосное оборудование от профессионалов
07-07-2017 09:26  
В Калининграде началось строительство нового храма
07-07-2017 09:09  
СМИ: на охрану отеля в Гамбурге, где остановился Путин, совершено нападение
07-07-2017 08:38  
» » Суд: Компания из холдинга экс-вице-премьера правительства уклонялась от уплаты налогов

Суд: Компания из холдинга экс-вице-премьера правительства уклонялась от уплаты налогов

Общество
156
0

налогов, пени и собственно штрафов за попытку уклонения от уплаты налогов. Компании «Электростройторг», входящей в холдинг «Мегаполис» экс-вице-премьера областного правительства Евгения Морозова, не удалось оспорить решение налоговых, вынесенное в декабре 2016 года о доначислении 2 млн руб.

Суд: Компания из холдинга экс-вице-премьера правительства уклонялась от уплаты налогов

В указанном периоде на его расчетный счет поступили 24,5 млн руб. Как видно из решения суда, в четвертом квартале 2014 года «Электростройторг» продавал товары других компаний из холдинга «Мегаполис» на комиссионной основе. При этом в книге доходов и расходов за 2014 год была отражена сумма комиссионного вознаграждения только в размере 14,7 млн руб. комиссионного вознаграждения.

Таким образом, налоговую базу занизили на 10 млн руб., из которых, соответственно, не был уплачен налог по «упрощенке».

Во-первых, никто не пытался корректировать назначение платежей в банковских документах (с комиссионного вознаграждения на возврат займа), во-вторых, доходы изначально отражались в бухгалтерии как комиссионное вознаграждение, и, в-третьих, документов, подтверждающих, что якобы имел место возврат займов, не было в процессе проверки и вынесения решения. Суд не поверил в версию компании «Электростройторг» о том, что налоги не уплачивались с доходов, потому что это были не доходы, а возвраты ранее выданных займов. Документы «всплыли» только, когда фирма попыталась оспорить решение налоговых органов, что, по мнению суда, «свидетельствует об их отсутствии в период проведения выездной налоговой проверки, и о том, что документы были изготовлены на основании выводов налогового органа после получения оспариваемого решения».

Кроме того, суд счел доказанным аффилированность компаний, которые оказывали друг другу услуги и выдавали займы.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Суд: Компания из холдинга экс-вице-премьера правительства уклонялась от уплаты налогов
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Суд: Компания из холдинга экс-вице-премьера правительства уклонялась от уплаты налогов