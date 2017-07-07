Суд: Компания из холдинга экс-вице-премьера правительства уклонялась от уплаты налогов

налогов, пени и собственно штрафов за попытку уклонения от уплаты налогов. Компании «Электростройторг», входящей в холдинг «Мегаполис» экс-вице-премьера областного правительства Евгения Морозова, не удалось оспорить решение налоговых, вынесенное в декабре 2016 года о доначислении 2 млн руб.

В указанном периоде на его расчетный счет поступили 24,5 млн руб. Как видно из решения суда, в четвертом квартале 2014 года «Электростройторг» продавал товары других компаний из холдинга «Мегаполис» на комиссионной основе. При этом в книге доходов и расходов за 2014 год была отражена сумма комиссионного вознаграждения только в размере 14,7 млн руб. комиссионного вознаграждения.

Таким образом, налоговую базу занизили на 10 млн руб., из которых, соответственно, не был уплачен налог по «упрощенке».

Во-первых, никто не пытался корректировать назначение платежей в банковских документах (с комиссионного вознаграждения на возврат займа), во-вторых, доходы изначально отражались в бухгалтерии как комиссионное вознаграждение, и, в-третьих, документов, подтверждающих, что якобы имел место возврат займов, не было в процессе проверки и вынесения решения. Суд не поверил в версию компании «Электростройторг» о том, что налоги не уплачивались с доходов, потому что это были не доходы, а возвраты ранее выданных займов. Документы «всплыли» только, когда фирма попыталась оспорить решение налоговых органов, что, по мнению суда, «свидетельствует об их отсутствии в период проведения выездной налоговой проверки, и о том, что документы были изготовлены на основании выводов налогового органа после получения оспариваемого решения».

Кроме того, суд счел доказанным аффилированность компаний, которые оказывали друг другу услуги и выдавали займы.

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