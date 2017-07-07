Основатель Tesla Илон Маск заявил о предстоящем крахе человечества

Такое заявление американский миллиардер Илон Маск сделал, комментируя в Twitter публикацию журнала New Scientist о проблемах человечества — быстром старении, нехватке пищи. Человеческая цивилизация стоит на краю гибели, однако люди этого не замечают и не беспокоятся об этом.

Не так давно он представил видео тестирования скоростного автотоннеля. Миллиардер Маск известен не только своими эксцентричными высказываниями, но и главным образом инновационными проектами.

По его мнению, это может произойти через 100 лет. О близкой гибели человечества в мае заявил знаменитый учёный-физик Стивен Хокинг.

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