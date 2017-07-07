Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволяет приставам задерживать должников по алиментам

Об этом сообщает ТАСС. Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий судебным приставам самостоятельно задерживать должников по алиментам.

По мнению авторов документа, он защитит права детей, одиноких матерей, инвалидов и пенсионеров. Законопроект предполагает внесение поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, наделяющих судебных приставов дополнительными полномочиями по задержанию и доставлению должников по алиментам.

Такая мера будет касаться должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей', – рассказал один из авторов Павел Крашенников. 'Законопроектом предлагается наделить судебных приставов-исполнителей при выявлении административного правонарушения по неуплате алиментов в течение двух и более месяцев полномочиями по задержанию и доставлению лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство.

В таких случаях приставы вынуждены обращаться за помощью в полицию, что замедляет процесс делопроизводства и создаёт нагрузку на правоохранителей. Крашенников объяснил, что сейчас должники зачастую не являются по вызову судебного пристава для составления протокола об административном правонарушении.

Приставы зачастую неэффективно выполняли свои обязанности, бездействовали или рассчитывали алименты, исходя из неверного размера заработной платы. В 2016 году областная прокуратура нашла более 100 случаев нарушений в работе калининградских приставов по взысканию алиментов.

Материал к публикации подготовил