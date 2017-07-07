Возле ТЦ "Эпицентр" закрыли бесплатную парковку (фото)

Баранова закрыли бесплатную парковку. Возле торгового центра 'Эпицентр' на ул. Об этом сообщает корреспондент LiveKenig.

При этом на узкой полоске асфальта между автостоянкой Центрального рынка и закрытой парковкой продолжают ставить машины торговцы 'санкционкой' и прочим товаром. На въезде установлен шлагбаум, а со стороны рынка появились железные столбы. Некоторые автомобили уже 'вросли' в землю: у них спущены колёса, у некоторых разбиты стёкла.

Глава комитета архитектуры и строительства мэрии Артур Крупин пояснил LiveKenig, что данная территория принадлежит городу. В администрации города не смогли оперативно предоставить комментарий.

Баранова предлагали убрать автомобили и сделать улицу пешеходной. Ранее с ул. Руководство Центрального рынка высказывается против такой идеи.

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