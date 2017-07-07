Правительство области и "Росвоенипотека" договорились об обеспечении военнослужащих жильём

07-07-2017 20:52

ПСЗ «Янтарь» обязали вернуть поставщику кабеля 67,7 млн руб.

07-07-2017 18:50

Возле ТЦ "Эпицентр" закрыли бесплатную парковку (фото)

07-07-2017 18:29

РБК: Обвинение экс-министра строительства базируется на засекреченной информации

07-07-2017 17:17

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволяет приставам задерживать должников по алиментам

07-07-2017 16:31

Госдума намерена запретить контактные зоопарки и притравку охотничьих собак

07-07-2017 16:13

Силуанов: на переговорах Путина и Трампа обсудили санкции

07-07-2017 15:54

Ярошук: Бурное строительство Калининграда наблюдается с 1972 года

07-07-2017 15:13

В Зеленоградском районе обнаружили нелегальный песчаный карьер (фото, видео)

07-07-2017 14:51

Основатель Tesla Илон Маск заявил о предстоящем крахе человечества

07-07-2017 14:30

На ул. Шевченко в День города выключат уличные фонари из-за видеошоу

07-07-2017 14:29

Все события в реальном времени: Клопс.Ru составил интерактивную карту Дня города — 2017

07-07-2017 14:12

Координатор яхтенного проекта: Санитарные условия калининградской марины оставляют желать лучшего

07-07-2017 13:38

СМИ: США откажутся от планов сменить режим Асада

07-07-2017 13:04

Областной суд отказался признавать незаконным включение здания на Сергеева, 2 в реестр объектов культурного наследия

07-07-2017 12:50