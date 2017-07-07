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» » Госдума намерена запретить контактные зоопарки и притравку охотничьих собак

Госдума намерена запретить контактные зоопарки и притравку охотничьих собак

Общество
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Госдума намерена запретить контактные зоопарки и притравку охотничьих собак
Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Госдума намерена запретить контактные зоопарки и притравку охотничьих собак
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Госдума намерена запретить контактные зоопарки и притравку охотничьих собак