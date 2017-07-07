ПСЗ «Янтарь» обязали вернуть поставщику кабеля 67,7 млн руб.

Решение, принятое 21 июня 2017 года, может быть обжаловано в течение с месяца с указанной даты. Арбитражный суд Калининградской области, полностью удовлетворив исковые требования АО «Калининградское предприятие «Эра», решил взыскать с «Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» 67,7 млн руб.

ПСЗ «Янтарь», которому изначально кабель требовался для исполнения оборонного заказа на постройку океанографического судна специального назначения, отказался от оплаты выставленных счетов. Предприятие «Эра» обратилось в суд с целью взыскать задолженность по соглашению на поставку кабельной продукции от 14 августа 2014 года. Иное применение кабелям не нашлось и не представлялось возможным. Дело в том, что продукция, названная в суде представителями завода не соответствующей техническим условиям, так и не использовалась при работе, в связи с чем затраты на ее покупку не могли быть приняты заказчиком в лице Министерства обороны РФ.

Не соответствующей требованиям технических условий была признана незначительная часть поставленной продукции. Как установили в суде, ПСЗ «Янтарь» не представил никаких доказательств проверки спорного товара.

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